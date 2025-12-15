„Armselig!“ Horror-Foul sorgt für Aufregung!

Ein Horror-Foul an Florian Wirtz beim 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Brighton sorgt in England für massive Aufregung.
Kurz vor der Pause erwischte Brightons Diego Gomez (22) den deutschen Nationalspieler mit gestrecktem Bein am Bauch. Wirtz ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden – ein Einsteigen, das eher an Martial Arts als an Fußball erinnerte. Nach kurzer Behandlung spielte der Ex-Leverkusen-Star zwar weiter, wurde in der 78. Minute aber vorsichtshalber ausgewechselt.
Hier die Szene im Video:
Nur Gelbe Karte
Für völliges Unverständnis sorgte die Entscheidung des Schiedsrichters: Gelbe Karte. Und auch der VAR griff nicht ein. Die Premier League rechtfertigte das auf X: Das Foul sei „nicht übermäßig hart“ und „kein grobes Foulspiel“ gewesen.
„Wirklich armselig“
Eine Einschätzung, die viele Experten nicht teilen. Ex-Profi Tim Sherwood fand bei Sky deutliche Worte: „Ich denke wirklich, das ist eine Rote Karte.“ Gomez habe keine Chance auf den Ball gehabt, Wirtz mit den Stollen im Brust- und Bauchbereich getroffen.
Noch schärfer urteilte Chris Sutton bei „BBC Radio 5 Live“: „Das ist wirklich armselig. Sein Bein ist viel zu hoch, das ist gefährlich. An einem anderen Tag sieht er dafür ganz sicher Rot.“
Liverpool siegt trotz Aufregung
Unbeeindruckt von der hitzigen Diskussion erledigte Liverpool seine Pflicht. Hugo Ekitiké traf doppelt (1., 60.), Mohamed Salah feierte nach turbulenten Wochen sein Comeback und steuerte eine Vorlage bei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.