Engländer toben

„Armselig!“ Horror-Foul sorgt für Aufregung!

Premier League
15.12.2025 06:59
Florian Wirtz wurde gegen Brighton schwer gefoult.
Florian Wirtz wurde gegen Brighton schwer gefoult.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Ein Horror-Foul an Florian Wirtz beim 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Brighton sorgt in England für massive Aufregung.

Kurz vor der Pause erwischte Brightons Diego Gomez (22) den deutschen Nationalspieler mit gestrecktem Bein am Bauch. Wirtz ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden – ein Einsteigen, das eher an Martial Arts als an Fußball erinnerte. Nach kurzer Behandlung spielte der Ex-Leverkusen-Star zwar weiter, wurde in der 78. Minute aber vorsichtshalber ausgewechselt.

Hier die Szene im Video:

Nur Gelbe Karte
Für völliges Unverständnis sorgte die Entscheidung des Schiedsrichters: Gelbe Karte. Und auch der VAR griff nicht ein. Die Premier League rechtfertigte das auf X: Das Foul sei „nicht übermäßig hart“ und „kein grobes Foulspiel“ gewesen.

(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

„Wirklich armselig“
Eine Einschätzung, die viele Experten nicht teilen. Ex-Profi Tim Sherwood fand bei Sky deutliche Worte: „Ich denke wirklich, das ist eine Rote Karte.“ Gomez habe keine Chance auf den Ball gehabt, Wirtz mit den Stollen im Brust- und Bauchbereich getroffen.

Noch schärfer urteilte Chris Sutton bei „BBC Radio 5 Live“: „Das ist wirklich armselig. Sein Bein ist viel zu hoch, das ist gefährlich. An einem anderen Tag sieht er dafür ganz sicher Rot.“

Liverpool siegt trotz Aufregung
Unbeeindruckt von der hitzigen Diskussion erledigte Liverpool seine Pflicht. Hugo Ekitiké traf doppelt (1., 60.), Mohamed Salah feierte nach turbulenten Wochen sein Comeback und steuerte eine Vorlage bei.

