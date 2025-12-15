„Armselig!“ Horror-Foul sorgt für Aufregung!

Kurz vor der Pause erwischte Brightons Diego Gomez (22) den deutschen Nationalspieler mit gestrecktem Bein am Bauch. Wirtz ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden – ein Einsteigen, das eher an Martial Arts als an Fußball erinnerte. Nach kurzer Behandlung spielte der Ex-Leverkusen-Star zwar weiter, wurde in der 78. Minute aber vorsichtshalber ausgewechselt.