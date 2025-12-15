Rapid-Spieler wurden wieder von Fans abgewatscht

Acht – und damit noch ein Österreicher mehr als am Donnerstag im Europacup gegen Nikosia – in der Startelf, darunter Jakob Schöller mit seinem starken Debüt von Beginn an. Und im Gegenzug kein Einziger der Sommer-Neuzugänge von Anpfiff weg dabei. Interims-Coach Stefan Kulovits lieferte mit seiner Auswahl nicht nur erneut ein Signal, sondern auch Diskussionsstoff für die Winterpause – über die Qualität der Sommer-Einkäufe in Hütteldorf.