Rapid-Spieler wurden wieder von Fans abgewatscht

Kritik an Werner: „Kein Selbstbedienungsladen!“
Fans erneut in Rage
Rapids Interims-Coach Stefan Kulovits lieferte mit seiner Aufstellung beim 1:1 gegen Blau-Weiß Linz Diskussionsstoff über die Qualität der Sommer-Zugänge. Und die Spieler wurden einmal mehr von den eigenen Fans abgewatscht.
Acht – und damit noch ein Österreicher mehr als am Donnerstag im Europacup gegen Nikosia – in der Startelf, darunter Jakob Schöller mit seinem starken Debüt von Beginn an. Und im Gegenzug kein Einziger der Sommer-Neuzugänge von Anpfiff weg dabei. Interims-Coach Stefan Kulovits lieferte mit seiner Auswahl nicht nur erneut ein Signal, sondern auch Diskussionsstoff für die Winterpause – über die Qualität der Sommer-Einkäufe in Hütteldorf.
