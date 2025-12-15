Rapid: Gefangen in der Trostlosigkeit

„Anfangs haben wir es gut gemacht, dann nachgelassen und am Ende unsere Chancen nicht genutzt.“ Der erst 20-jährige Jakob Schöller brachte die gestrigen 90 Minuten perfekt auf den Punkt. Bezeichnend, dass er mit Niki Wurmbrand (19) gegen BW Linz zu den wenigen Aktivposten im Spiel der Gäste zählte, während das Gros der Routiniers erneut enttäuschte. Das 1:1 ließ die Gäste mit hängenden Köpfen zurück, wohlwissend, dass es den Ansprüchen in Hütteldorf nicht genügt. In die schwungvolle Startphase fiel das 1:0 durch Cvetkovic, der einen Eckball von Matthias Seidl gekonnt verlängerte (16.). Statt nachzulegen, fingen die Gäste das 1:1 ein: Demir schlief im Zweikampf mit Simon Seidl, dessen Zuspiel verwertete Cvetko aus 18 Metern mithilfe der Innenstange zum 1:1 (29.) – Hedl war ohne Chance.