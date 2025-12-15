Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Top-6 gefallen

Rapid: Gefangen in der Trostlosigkeit

Bundesliga
15.12.2025 07:08
Louis Schaub vergab Top-Chancen auf den Sieg.
Louis Schaub vergab Top-Chancen auf den Sieg.(Bild: GEPA)

Rapid blieb beim 1:1 in Linz wieder sehr viel schuldig. Ein frühes 1:0 wurde leichtfertig verspielt, dann wurden Chancen verjuxt. 

0 Kommentare

„Anfangs haben wir es gut gemacht, dann nachgelassen und am Ende unsere Chancen nicht genutzt.“ Der erst 20-jährige Jakob Schöller brachte die gestrigen 90 Minuten perfekt auf den Punkt. Bezeichnend, dass er mit Niki Wurmbrand (19) gegen BW Linz zu den wenigen Aktivposten im Spiel der Gäste zählte, während das Gros der Routiniers erneut enttäuschte. Das 1:1 ließ die Gäste mit hängenden Köpfen zurück, wohlwissend, dass es den Ansprüchen in Hütteldorf nicht genügt. In die schwungvolle Startphase fiel das 1:0 durch Cvetkovic, der einen Eckball von Matthias Seidl gekonnt verlängerte (16.). Statt nachzulegen, fingen die Gäste das 1:1 ein: Demir schlief im Zweikampf mit Simon Seidl, dessen Zuspiel verwertete Cvetko aus 18 Metern mithilfe der Innenstange zum 1:1 (29.) – Hedl war ohne Chance.

Lesen Sie auch:
Trauerspiel! Die Rapid-Fans zeigten in LInz den Spielern, was sie von der Leistung hielten.
Krone Plus Logo
Trauerspiel-Banner
Rapid-Spieler wurden wieder von Fans abgewatscht
15.12.2025
1:1 nach 1:0-Führung
Sieglos-Serie von Rapid geht bei BW Linz weiter!
14.12.2025
Kulovits verrät
Rapid-Coach? „Dann werden wir uns zusammensetzen!“
14.12.2025

Dass Rapid nach der Pause nicht die Weichen auf Sieg stellte, hatte man sich selbst zuzuschreiben: Seidl schloss aus 15 Metern zu zentral ab (50.), dann ließ Schaub zwei Top-Möglichketen ungenützt: Erst scheiterte er völlig alleine vor Goalie Baier (60.), dann freistehend aus 15 Metern (70.). Die Linzer hielten tapfer dagegen, kamen über Halbchancen nicht mehr hinaus.

Wie gefühlte Niederlage
Das Remis wirkte auf viele Rapidler wie eine gefühlte Niederlage: „Wir können damit nicht zufrieden sein. Ich weiß nicht, woran es liegt“, war Cvetkovic ratlos. Schaub übte Selbstkritik („Diese Chancen muss ich verwerten“), Stefan Kulovits findet es „langsam müßig, über die Chancenverwertung zu reden“.

Durch das 3:1 der Austria über Sturm purzelten die Hütteldorfer sogar noch aus den Top 6, überwintern als Siebenter – der bisherige Gipfel der Trostlosigkeit.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.951 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
114.911 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
107.557 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Bundesliga
Aus Top-6 gefallen
Rapid: Gefangen in der Trostlosigkeit
Krone Plus Logo
Letztes „Opfer“ sicher
„LASK spielt ganz sicher um den Meistertitel mit“
Krone Plus Logo
Trauerspiel-Banner
Rapid-Spieler wurden wieder von Fans abgewatscht
Nach Austria – Sturm
Austria-Captain: „Bin nur auf den Elfer gegangen!“
Veilchen nun in Top-6
3:1 nach 0:1! Austria dreht Hit gegen Sturm Graz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf