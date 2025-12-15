Hungrige Füchse geben Wölfen unantastbare Alibis

Fakt ist: Die Zahl der Wolfsmeldungen bleibt beständig hoch – heuer hat das Wolfsmanagement des Landes schon 123 Sichtungen und verdächtige Risse in die Liste aufgenommen. Zuletzt sorgten angefressene tote Rehe in Enzenkirchen, St. Georgen/W., Neukirchen/W., Gaflenz und Aschach/Steyr, ein totes Rotwild in Leopoldschlag, ein gerissenes Damwild in Bad Zell, ein totgebissenes Schaf in Ternberg und ein von einem Wildtier „erlegtes“ Rinderkalb in Eberschwang für Aufträge im Genlabor.