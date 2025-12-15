Königin Mary trauert ++ Charles verurteilt Terror

Auch William und Kate melden sich zu Wort

Auch der Prinz und die Prinzessin von Wales zeigten Solidarität. Über Instagram-Stories und X veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung „Unsere Gedanken sind heute nach dem schrecklichen Anschlag am Bondi Beach bei allen Australiern. Wir sprechen den Familien und Freunden der Opfer unser tiefstes Beileid aus und stehen an der Seite der jüdischen Gemeinde in ihrer Trauer. Wir gedenken auch des Mutes der Rettungskräfte, insbesondere der beiden verletzten Polizisten.“