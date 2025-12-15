Alessandro Hämmerle lässt Cervinia hinter sich

Weihnachten im Montafon

Jetzt macht der Weltcup etwas mehr als einen Monat Pause, ehe es dann in China weitergeht, wo vom 16. bis 18. Januar in Dongbeiya zwei Rennen auf dem Programm stehen. Für Hämmerle ging es nun aber erst einmal nach Hause ins Ländle. „Wir trainieren noch eine Woche, dann ist Weihnachtspause. Ein wenig Zeit für Familie und Freunde“, erzählt „Izzi“, „und dann werden wir sehen, ob wir früher oder später nach China abreisen. Das wird davon abhängen, wie der Schnee hier bei uns ist.“