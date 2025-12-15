Schlimmste Befürchtungen bei Mahomes werden wahr

Die schlimmsten Befürchtungen bei Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes wurden wahr. Er erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes und fällt für den Rest der Saison aus.
Die Kansas City Chiefs haben nach zehn Jahren erstmals die NFL-Play-offs verpasst und keine Chance mehr auf einen dritten Super-Bowl-Sieg binnen vier Jahren. Das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce unterlag den Los Angeles Chargers zu Hause 13:16 und kassierte damit die achte Niederlage im 14. Saisonspiel. Weil zugleich die Houston Texans und die Buffalo Bills ihre Partien gewannen, haben die Chiefs keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Play-offs.
Doch das Drama nahm erst kurz vor Spielende richtig Fahrt auf. Wenige Minuten vor Schluss zog sich Patrick Mahomes eine folgenschwere Knieverletzung zu. Beim Wegwerfen des Balls fiel Chargers-Verteidiger Da’Shawn Hand auf das linke Knie des Quarterbacks, wodurch es wegknickte. Mahomes griff sich sofort schmerzverzerrt ans Knie und musste anschließend, gestützt von zwei Betreuern, das Feld verlassen.
Nach dem Spiel ließ Chiefs-Coach Andy Reid bereits nichts Gutes ahnen: „Es sieht nicht gut aus.“ Die bittere Gewissheit folgte wenig später: Riss des vorderen Kreuzbandes.
„Es tut weh“ – Mahomes meldet sich
Der 30-Jährige meldete sich danach emotional in den sozialen Medien zu Wort. „Ich weiß nicht, warum das passieren musste. Und ich werde nicht lügen: Es tut weh“, schrieb Mahomes. Gleichzeitig kündigte er kämpferisch an: „Ich werde stärker als je zuvor zurückkommen.“ Gemeinsam mit dem Klub werde nun über eine Operation entschieden.
Backup Gardner Minshew übernahm in den Schlussminuten, warf allerdings eine Interception. Das Aus war besiegelt.
Dynastie endet abrupt
Damit endet eine Ära: Fünf Super-Bowl-Teilnahmen in sechs Jahren, davon drei Titel, und nun der tiefe Fall. Zwar bleiben zehn Playoff-Teilnahmen in Serie die zweitlängste Serie der NFL-Geschichte, doch der Rekord der New England Patriots von elf Teilnahmen zwischen 2009 und 2019 bleibt bestehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.