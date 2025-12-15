Schlimmste Befürchtungen bei Mahomes werden wahr

Die Kansas City Chiefs haben nach zehn Jahren erstmals die NFL-Play-offs verpasst und keine Chance mehr auf einen dritten Super-Bowl-Sieg binnen vier Jahren. Das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce unterlag den Los Angeles Chargers zu Hause 13:16 und kassierte damit die achte Niederlage im 14. Saisonspiel. Weil zugleich die Houston Texans und die Buffalo Bills ihre Partien gewannen, haben die Chiefs keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Play-offs.