Tier und Mensch | Kollegin und Kollege

Kaum hatte der Hahn gekräht . . . Es war ein für Politiker und Journalisten sehr früher Morgen, an dem sich die Minister Norbert Totschnig (ÖVP/Landwirtschaft) und Johannes Rauch (Grüne/Soziales, Gesundheit, Tierschutz) diese Woche bei der „Krone“ einfanden, um mit unserer Tierwohl- und Landwirtschaftsexpertin Maggie Entenfellner über die viel kritisierte neue „Nutztierverordnung“ zu diskutieren. Wenn die beiden bei dieser Runde den Gesetzesvorschlag auch verteidigten, so ist ihnen doch klar, dass sie mehr tun müssen, als bisher vorliegt. Denn längst ist Tierwohl ein Mehrheitsthema in Österreich - und die „Krone“ hat dazu viel beigetragen. Gründer Hans Dichand waren die Tiere stets ein großes Anliegen - und das bleibt es für uns. So wie seit den „Krone“-Gründungstagen Natur- und Umweltschutz zentrales Thema ist. Längst ergänzt um den Klimaschutz, dem sich Hans Dichand bereits vor Jahrzehnten widmete. Heute starten wir unsere große Aktion „Krone Sonne“ - um in Österreich einen großen Schritt weiter zur Nutzung der Sonnenergie zu machen. Im Tierschutz und im Klimaschutz vorankommen - das kann freilich nicht ein Medium für sich allein, nicht einmal die „Krone“ als Nummer 1. Fortschritte zum Wohl von Tier und Mensch können wir nur gemeinsam mit unseren Lesern, Usern und Sehern machen - diese geben uns dabei den entscheidenden Rückenwind.