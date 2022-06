Im Stich lassen | Rauch lässt es brennen

Im Stich lassen. „Die Regierung will im Herbst bei der Teuerung gegenlenken. Die Frage ist, ob sie dann überhaupt noch am Steuer sitzt.“ Wer das sagt? Der satirische „Herr Nimmerwurscht“ in der heutigen „Kronen Zeitung“. Der freche Herr spitzt immer zu, übertreibt oft stark, hat aber meist doch nicht ganz unrecht. Die Regierungssignale, dass man ohnehin an der Milderung der Teuerungsfolge arbeite, das aber dauere - die kommen nicht nur beim „Nimmerwurscht“ gar nicht gut an. Unterdessen wird zwischen Sozialpartnern und Regierung verhandelt. Nach den gestrigen Gesprächen meldete sich SPÖ-Seniorenvertreter Peter Kostelka zu Wort und verwies darauf, dass die Regierung ohne konkreten Plan zu den Verhandlungen erschienen sei. Und er warnt: „Bis Herbst warten heißt, die Pensionisten im Stich lassen.“ Im Stich gelassen fühlen sich freilich nicht nur die Pensionisten, sondern alle, denen die Teuerungen in so vielen Bereichen langsam die Luft abschnüren.