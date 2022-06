Unbeliebter Nachfolger | Die Wilden

Unbeliebter Nachfolger: Muss man als Politiker beliebt sein, um Erfolg zu haben? Auch darum kreist das erste gemeinsame Interview, das der im Juli scheidende steirische Landeshauptmann Herrmann Schützenhöfer gemeinsam mit seinem designierten Nachfolger Christopher Drexler der „Krone“ gab. An der Beliebtheit hapert es nämlich beim intellektuell, nicht selten auch überheblich wirkenden Drexler. Sogar sein Mentor weist offensiv auf diese Schwäche des Nachfolgers hin, wenn er mehrfach in der Öffentlichkeit betont: „An seiner Beliebtheit müssen wir noch arbeiten.“ Also wollten wir im Interview wissen, wie man aber an seiner Beliebtheit arbeiten kann. Kann man Volksverbundenheit lernen? Schützenhöfer: „Man darf nicht zu hölzern wirken, man muss die Menschen mögen.“ Und dann wird er sehr klar und überzeugend: „Wenn ich die Leut’ nicht mag, geht mir das Gemeindefest, die Einweihung des Altars und nachher das Kirchfest mit Grillhendl und dem Krügerl Bier auf die Nerven. Wenn man die Leute aber mag, freut man sich, wenn man dort dabei ist.“ Er habe das immer so gelebt, egal ob am Land oder in den Städten. Und dann der entscheidende Satz: „Nur draußen bei den Leuten erfährt man die Wahrheit.“ Das wird wohl wahr sein!