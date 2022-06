„Zerema“: Smartes Polster soll Schnarchen stoppen

Entwickelt wurde das smarte Polster vom südkoreanischen Start-up Maetel, das von einem ehemaligen Samsung-Entwickler gegründet wurde. Der Clou des aus Kopf und Nacken stützenden Memory-Schaum gefertigten Polsters sind seine Luftkammern im Inneren, mit deren Hilfe es sich in der Höhe und an die Nackenform anpassen lässt - und zwar so sanft und leise, dass es den Schlaf nicht stört, wie der Hersteller verspricht.