Heinz Mayer: „Frage der Bedürftigkeit im Inland“

Grüne sind gegen eine Differenzierung

Würde es nach dem den Grünen gehen, könnte man durchaus großzügiger vorgehen. Grünen-Mandatar Georg Bürstmayr meinte am Dienstag in Ö1: „Es wäre an sich gescheit, das für alle gelten zu lassen, weil das den bürokratischen Aufwand extrem reduziert, weil die Spannungen innerhalb der Gruppe der Geflüchteten reduzieren werden würden.“