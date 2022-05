Flüchtlinge: Anspruch auf Sozialhilfe noch offen

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hatte Wöginger am Dienstag vergangener Woche bei der Präsentation der Neuregelung der Sozialhilfe angekündigt, dass man den Anspruch auf Sozialhilfe für die Ukraine-Flüchtlinge in einem „separaten Sondergesetz“ regeln werde.