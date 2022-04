Ukraine-Flüchtlinge: 74 Mio. Euro für Österreich

Österreich hat nach Angaben der EU-Kommission rund 74 Millionen Euro als Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge erhalten. Insgesamt seien mehr als 3,5 Milliarden an Vorfinanzierung an die EU-Staaten ausgezahlt worden, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Den höchsten Betrag bekam Polen mit 562 Millionen Euro.