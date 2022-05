„Ukrainischen Flüchtlingen geht langsam Geld aus“

„Wir wollen ja nicht unrechtmäßig Geld bekommen. Wenn es keines gibt, akzeptieren wir das. Aber wir wollen wissen, ob wir etwas falsch gemacht haben“. Jenia Y. (28) ist verzweifelt. Die gebürtige Ukrainerin will ihren Landsleuten helfen, doch das ist nicht immer einfach. Seit 2004 lebt Jenia in Oberösterreich, hat hier maturiert, besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft und sollte eigentlich gerade in Hamburg ihr Linguistik-Studium beenden. Doch der Krieg in der Ukraine hat alles geändert.