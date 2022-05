Immer mehr Jugendliche haben Bluthochdruck

Darüber hinaus lässt starkes Größenwachstum, wie es in der Pubertät vor allem bei Burschen auftritt, den Blutdruck oftmals in die Höhe schnellen. Bewegungsmangel wiederum führt zu einem dreifach erhöhten Risiko für Hypertonie. Eine weitere Rolle können auch Frühgeburtlichkeit, ein niedriges Geburtsgewicht und genetische Neigung spielen. Was selten beachtet wird: Auch die im Kindes- und Jugendalter zunehmenden langanhaltenden Belastungen mit Angst, Druck und Stress stehen im Zusammenhang mit einem Blutdruckanstieg.