Instagram steigt ins Geschäft mit NFT-Kunst ein

Technisch gesehen handelt es sich bei NFTs um Einträge in einer endlosen dezentralen Buchhaltung, der sogenannten Blockchain. Zuckerberg sagte in einem Interview, dass sein Unternehmen NFTs auf der Plattform testet und dass „ähnliche Funktionen“ bald auch auf Facebook verfügbar sein werden. Instagram-Chef Adam Mosseri kündigte an, dass eine kleine Gruppe von US- Nutzern die Möglichkeit haben wird, NFTs in ihrem Feed, ihren Stories und in Nachrichten anzuzeigen.