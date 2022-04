Meta arbeitet an virtueller Währung fürs Metaverse

Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge soll Meta für sein digitales „Metaversum“ an einer hauseigenen Tauschwährung arbeiten. Die neue digitalen Tauschobjekte - von Mitarbeitern in Anlehnung an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und den englischen Spitznamen für Dollar „Zuck Bucks“ genannt - sollen ähnlich funktionieren wie Token in Online-Spielen. Nutzer des Metaversums könnten demnach auch Token verdienen, indem sie beliebte Inhalte schaffen.