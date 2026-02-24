Ein Viertel begegnet KI laut Umfrage negativ

Einsatz eher privat als beruflich

Überraschend ist laut world4you und YouGov die Art des Einsatzes: Nur drei Prozent gaben an, KI überwiegend im Berufsalltag zu nutzen. Die Menschen setzen die Technologie mit 13 Prozent eher privat ein. Viele (45 Prozent) sagten, KI bisher „nur ein wenig ausprobiert und nicht weiter genutzt“ zu haben. Mehr als ein Drittel der Befragten steht dem Thema laut eigener Aussage neutral gegenüber. Fast vier von zehn (37 Prozent) Personen haben eine positive Einstellung, ein gutes Viertel (26 Prozent) eine negative.