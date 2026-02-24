Ein Viertel begegnet KI laut Umfrage negativ

Mehr als die Hälfte der Befragten in Österreich hat generative Künstliche Intelligenz (KI) bereits ausprobiert. Regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer gibt es aber nur wenige, wie aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov hervorgeht.
Nur neun Prozent verwenden die Technologie demnach immer wieder. Darunter sind eher jüngere Menschen als ältere. 77 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben KI bereits genutzt, die Mehrheit dieser Altersgruppe (55 Prozent) sieht diese positiv. Im starken Kontrast dazu steht die Generation 55 plus: Diese greift nur halb so oft (36 Prozent) auf Künstliche Intelligenz zurück, auch die positive Einstellung sinkt auf die Hälfte (26 Prozent).
Einen weiteren Unterschied gibt es laut der Umfrage, die im Auftrag des Webhosts world4you durchgeführt wurde, nach dem Geschlecht: Männer sind deutlich positiver eingestellt als Frauen (43 vs. 31 Prozent). Bei der tatsächlichen Nutzung liegen die Geschlechter aber fast gleichauf, die Männer liegen eine Spur vor den Frauen (56 vs. 50 Prozent).
Einsatz eher privat als beruflich
Überraschend ist laut world4you und YouGov die Art des Einsatzes: Nur drei Prozent gaben an, KI überwiegend im Berufsalltag zu nutzen. Die Menschen setzen die Technologie mit 13 Prozent eher privat ein. Viele (45 Prozent) sagten, KI bisher „nur ein wenig ausprobiert und nicht weiter genutzt“ zu haben. Mehr als ein Drittel der Befragten steht dem Thema laut eigener Aussage neutral gegenüber. Fast vier von zehn (37 Prozent) Personen haben eine positive Einstellung, ein gutes Viertel (26 Prozent) eine negative.
Dass sich so viele neutral positionieren, spricht laut den Durchführerinnen und Durchführern der Studie für eine Unsicherheit. Es bestehe zwar eine große Experimentierfreude, aber als tägliches Werkzeug habe sich die KI noch nicht etabliert. Für den Internet-Kompass wurden insgesamt 2005 Personen in Österreich ab 18 Jahren befragt.
