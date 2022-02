Zuckerberg schwört Personal aufs „Metaverse“ ein

Im kollektiv nutzbaren virtuellen „Metaversum“ sieht Zuckerberg die Zukunft des Konzerns. „Während wir das nächste Kapitel unseres Unternehmens als Meta aufbauen, haben wir gerade die Werte aktualisiert, die unsere Arbeit leiten“, schrieb Zuckerberg in der am Dienstag veröffentlichten Nachricht an die Beschäftigen. Facebook habe seine Unternehmenswerte zuletzt im Jahr 2007 festgeschrieben, erinnerte er.