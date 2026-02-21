Moskau: Telegram gefährdet Sicherheit von Soldaten

Immer mehr Behörden nutzen den nationalen Messenger inzwischen, wohl auch aus Sorge vor einer Telegram-Sperre. Für viele Russinnen und Russen ist die Online-Plattform derzeit der wichtigste Weg für den ungehinderten Zugang zu Informationen. Die russische Telekommunikationsaufsichtsbehörde hatte Telegram zuletzt bereits gedrosselt. Sie wirft dem Messengerdienst vor, sich nicht an russische Gesetze zu halten. So würden etwa verbotene Inhalte nicht gelöscht. Außerdem gehe die Plattform zu wenig gegen Betrügerinnen und Betrüger vor, die den Messenger für kriminelle Zwecke missbrauchten, hieß es.