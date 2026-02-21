Folgt Abschaltung?
Moskau: Telegram gefährdet Sicherheit von Soldaten
Moskaus Inlandsgeheimdienst FSB hat die Online-Plattform Telegram als Sicherheitsrisiko eingestuft. Das russische Militär habe durch die Nutzung an der Front das Leben von Soldatinnen und Soldaten gefährdet, hieß es. Die Streitkräfte und Geheimdienste der Ukraine seien nämlich in der Lage, die Informationen abzurufen.
Das geschehe innerhalb kürzester Zeit, teilte der FSB in Moskau mit, der sich auf „zuverlässige Informationen“ bezieht. Digitalminister Maksut Schadajew hatte zuvor gesagt, dass Telegram im Kriegsgebiet nur noch vorläufig genutzt werden solle, bis Max den Dienst ersetzen könne. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung des russischen Machtapparats, der nationale Messengerdienst Max soll Telegram, WhatsApp und andere Netzwerke ersetzen. Er steht allerdings als Überwachungsinstrument in der Kritik, durch das Menschen auch mit zensierten Inhalten und Propaganda gefüttert werden sollen.
Immer mehr Behörden nutzen den nationalen Messenger inzwischen, wohl auch aus Sorge vor einer Telegram-Sperre. Für viele Russinnen und Russen ist die Online-Plattform derzeit der wichtigste Weg für den ungehinderten Zugang zu Informationen. Die russische Telekommunikationsaufsichtsbehörde hatte Telegram zuletzt bereits gedrosselt. Sie wirft dem Messengerdienst vor, sich nicht an russische Gesetze zu halten. So würden etwa verbotene Inhalte nicht gelöscht. Außerdem gehe die Plattform zu wenig gegen Betrügerinnen und Betrüger vor, die den Messenger für kriminelle Zwecke missbrauchten, hieß es.
Zudem verlangt der Kreml, dass Telegram seine Server mit den Daten russischer Nutzerinnen und Nutzer im Land betreibt – und nicht im Ausland. Das Digitalministerium hatte zuletzt behauptet, dass ausländische Geheimdienste über Telegram Daten enthielten, um diese beim Abwehrkampf gegen die russische Armee zu nutzen. Der Messengerdienst weist solche Anschuldigungen immer wieder zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.