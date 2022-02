500 Mio. US-Dollar für Ländereien im Metaverse

Spekulation auf Wertsteigerungen

Investoren spekulieren dennoch auf Wertsteigerungen. So investierte laut dem Bericht das Unternehmen Republic Realm 4,3 Millionen Dollar in virtuelles Land im Virtual-Reality-Universum „Sandbox“. Konkret schaffte das Unternehmen 100 Inseln an, auf denen Luxusvillen mit Jetskis und Booten platziert werden. 90 der 100 Inseln wurden für je 15.000 US-Dollar bereits wieder weiterverkauft, die neuen Besitzer bieten die Grundstücke ihrerseits um bis zu 100.000 Dollar zum Weiterverkauf an.