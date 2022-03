Start-up will realen Schmerz ins Metaverse bringen

Das „Schmerz-Armband“ ist allerdings nur die erste Entwicklungsstufe, skizziert Tamaki die weiteren Pläne. In zehn Jahren will sie so weit sein, Virtual-Reality-Nutzer komplett aus der echten Welt herauslösen und in eine Metaverse-Welt schicken zu können, in der sie sämtliche Sinneseindrücke wahrnehmen, die sie aus der Realität kennen.