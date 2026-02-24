Vorteilswelt
Keine Ausreden mehr

WhatsApp versendet Nachrichten bald automatisch

Web
24.02.2026 13:53
Bis dato muss man Geburtstagsgrüße und dergleichen noch am selben Tag des Ereignisses ...
Bis dato muss man Geburtstagsgrüße und dergleichen noch am selben Tag des Ereignisses verschicken – für vergessliche Nutzer dürfte aber bald eine wesentliche Erleichertung kommen.(Bild: JOE LORENZ DESIGN - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die vielen Nutzern schon lange fehlt: die Möglichkeit, Nachrichten zeitverzögert zu verschicken. Hinweise darauf wurden in einer Beta-Version für das iPhone entdeckt. Damit könnten Nachrichten künftig mit Datum und Uhrzeit versehen werden, zu denen sie dann automatisch versendet werden.

0 Kommentare

Derzeit lassen sich geplante Nachrichten nur über Umwege verschicken: Android-Nutzer müssen Drittanbieter-Apps nutzen, die umfangreiche Berechtigungen benötigen, iOS-Nutzer können auf die Kurzbefehle-App zurückgreifen – sicher, aber umständlich. Das neue Feature soll die Planung direkt in WhatsApp ermöglichen und so den Umweg über zusätzliche Anwendungen überflüssig machen.

Nachrichten bleiben in der Warteschlange
Laut „WABetaInfo“ werden geplante Nachrichten in einem eigenen Menüpunkt in den Chat-Optionen angezeigt. Dort sollen sie bearbeitet oder gelöscht werden können, bevor sie automatisch versendet werden.

Die Nachrichten bleiben bis zum festgelegten Zeitpunkt in der Warteschlange und werden ohne weitere Aktion verschickt. Nutzer behalten demnach jederzeit die volle Kontrolle: Das Löschen einer geplanten Nachricht erfolgt ohne Hinweis auf der Empfängerseite.

Geplant ist, dass das Feature sowohl für Einzelchats als auch für Gruppen funktioniert. Ein Einsatz in Kanälen ist bisher nicht bestätigt, könnte aber in Zukunft folgen. Im Gegensatz zu den bereits existierenden Business Broadcasts, bei denen das Planen von Nachrichten kostenpflichtig ist, soll die neue Funktion allen Nutzern kostenlos zur Verfügung stehen.

Lesen Sie auch:
WhatsApp ist bei Milliarden Nutzern beliebt – und daher auch bei Betrügern weltweit.
Krone Plus Logo
17 fiese Tricks
WhatsApp-Betrug: Diese Maschen sollten Sie kennen
19.02.2026
Strafe anfechtbar
Etappensieg für WhatsApp in Datenschutz-Streit
11.02.2026

Geburtstagsgrüße nicht mehr vergessen
Wann genau das Feature ausgerollt wird, ist noch unklar. Zunächst wird es wahrscheinlich ausgewählten Beta-Testern zur Verfügung gestellt, die erste Rückmeldungen geben können. Bis zur offiziellen Veröffentlichung könnte es also noch einige Monate dauern. Nutzer können dann etwa Geburtstagsgrüße oder regelmäßige Erinnerungen bequem im Voraus planen – ohne etwas zu vergessen.

24.02.2026 13:53
