Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohlbefinden steigt

Handy-Fasten für Kinder besser als Schulferien

Web
22.02.2026 17:57
Über 90 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen verwenden Messenger-Dienste wie WhatsApp.
Über 90 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen verwenden Messenger-Dienste wie WhatsApp.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drei Wochen ohne Handy steigern das Wohlbefinden von Schülern deutlich und reduzieren depressive Symptome. Auch der Schlaf verbessert sich. Welche langfristigen Effekte der digitale Konsum auf Kinder hat und wie sinnvoll Handy-Fasten ist, zeigen aktuelle Ergebnisse.

0 Kommentare

Seit der Präsentation des ersten Smartphones im Jahr 2007 ist die Zahl der Smartphones immens gewachsen. Während es im Jahr 2022 etwa 5,3 Milliarden Geräte gab, sind es inzwischen schätzungsweise sieben Milliarden, erklärt Roland Mader, ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts in Wien. Im Rahmen eines Symposiums zum Thema „Handy-Sucht“ klärten Expertinnen und Experten am Samstag auf, wie die „24-Stunden-Begleiter“ auf Kinder und Jugendliche Einfluss nehmen.

20 Prozent weniger Einschlafprobleme
Der klinische Psychologe Oliver Scheibenbogen, ebenfalls vom Anton Proksch Institut, verwies auf eine Umfrage unter Schülern in der Steiermark: Wer in der Schulwoche vor dem Schlafengehen keine digitalen Geräte nutzte, hatte zu knapp 20 Prozent Einschlafprobleme. Wurde das Handy an fünf Abenden benutzt, stieg der Anteil auf 41 Prozent.

Auch Mobbing durch Social Media könne Kinder und Jugendliche stark belasten, weil die dort gezeigten „Idealbilder“ ihr Selbstbild negativ beeinflussen würden. Und der Wunsch nach Anerkennung und Zuneigung könne besonders gefährdete junge Menschen zusätzlich in Krisen führen.

Konsumverzicht bringt schnell positive Effekte
Scheibenbogen erklärte auch, dass zwei Wochen Verzicht auf Social Media die Zufriedenheit von Jugendlichen mit ihrem Körper deutlich steigert – der Effekt hielt auch noch zwei weitere Wochen danach an. In Gänserndorf führten Lehrer und er einen dreiwöchigen Versuch mit Handy-Fasten durch, der nun auf Österreich und andere Länder ausgeweitet werden soll.

Lesen Sie auch:
Kontrollverlust, Dosissteigerung und psychische und körperliche Entzugssymptome sind Anzeichen ...
Psychiater Musalek:
„Handy-Sucht ist tatsächlich eine Sucht“
18.02.2026
Krone Plus Logo
Bilanz aus der Praxis
Neun Monate Handyverbot: So läuft der Schulalltag
03.02.2026

Die Ergebnisse: „Wir haben festgestellt, dass sich das psychische Wohlbefinden um 30 Prozent gesteigert hat. Es kam zu einer 30-prozentigen Reduktion depressiver Symptome. Drei Wochen Handy-Verzicht brachten mehr als zwei Wochen Ferien. Durch den Verzicht hat sich die Bildschirmzeit bei 25 Prozent der Teilnehmer nachhaltig reduziert.“ Selbst in einer Kontrollgruppe ohne Handy-Fasten sei das Projekt „ansteckend“ gewesen, erklärte der klinische Psychologe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
22.02.2026 17:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
451.441 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.162 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
153.189 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1552 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1092 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
876 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Web
Wohlbefinden steigt
Handy-Fasten für Kinder besser als Schulferien
Folgt Abschaltung?
Moskau: Telegram gefährdet Sicherheit von Soldaten
Tech-Firmen bestohlen
Iranische Ingenieure in USA unter Spionageverdacht
Training fürs Gehirn
Papst-Appell an Priester: Keine KI für Predigten
KI im Schadcode
Android-Malware schützt sich mit Googles Gemini

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf