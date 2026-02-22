Handy-Fasten für Kinder besser als Schulferien

Seit der Präsentation des ersten Smartphones im Jahr 2007 ist die Zahl der Smartphones immens gewachsen. Während es im Jahr 2022 etwa 5,3 Milliarden Geräte gab, sind es inzwischen schätzungsweise sieben Milliarden, erklärt Roland Mader, ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts in Wien. Im Rahmen eines Symposiums zum Thema „Handy-Sucht“ klärten Expertinnen und Experten am Samstag auf, wie die „24-Stunden-Begleiter“ auf Kinder und Jugendliche Einfluss nehmen.