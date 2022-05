Doskozil sagte noch mehr humanitäre Hilfe zu

3285 Paletten an Hilfsgütern kamen über das Land Burgenland seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine an. Medizinische Geräte und wichtige Arzneien hatte, wie berichtet, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil höchst persönlich in ein Kinderspital in der Transkarpatischen Region gebracht. Direkt vor Ort sicherte er weitere Unterstützung zu. Ein Lokalaugenschein im Westen des Krisengebiets.