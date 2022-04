Ukrainische Schüler im Burgenland gut aufgenommen

Seit ukrainische Kinder mit ihren Eltern vor dem Krieg flüchten und ins Burgenland kommen, werden sie in das heimische Schulsystem integriert. Rund 400 Kinder sind es insgesamt. In der Mittelschule in Illmitz sind zehn Schüler aus der Ukraine untergebracht. Sie gehen in die erste, zweite und vierte Klasse.