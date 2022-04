Burgenland startet neue Sammelaktion für Ukraine

„Unser Ziel ist es, die Hilfsgüter so nah wie möglich an die vom Krieg besonders betroffenen Gebiete zu bringen“, so Doskozil. Neben der ukrainischen Botschaft wird dafür mit Partnern vor Ort kooperiert. Mit Geldspenden kauft die Krages außerdem Medikamente ein, die an ein Partnerspital geliefert werden.