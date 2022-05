Ukraine: Doskozil auf Hilfsmission im Kriegsgebiet

Eine sieben Stunden lange Fahrt stand Doskozil bevor, als am Samstag zeitig in der Früh vor dem Landhaus in Eisenstadt die nächste rot-goldene Hilfsaktion anrollte. Kurz vor der Abfahrt meldeten internationale Nachrichtenagenturen, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj nun verstärkte Luftangriffe auf sein Land befürchte. „Ein weiterer drohender Rückschlag in diesem Kriegsdilemma“, hieß es.