Bill Murray: „Tat etwas, das ich für lustig hielt“

„Ich tue seit den letzten ein, zwei Wochen nicht viel mehr, als darüber nachzudenken“, zeigte sich Murray in dem Gespräch reumütig. Und fügte hinzu:„Wissen Sie, die Welt ist anders als damals, als ich ein Kind war. Wovon ich als Kind immer dachte, dass es lustig ist, ist nicht zwingend das, was jetzt lustig ist. Dinge ändern sich und die Zeit hat sich geändert. Es ist also wichtig für mich, dass ich das herausfinde.“