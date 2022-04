Bill Murray: Dreh wegen Fehlverhalten abgebrochen

Hollywoodstar hatte zahlreiche Fehden mit Kollegen

Murrays Liste von Fehden mit Co-Stars geht bis in die 70er-Jahre zurück, als er sich am Set der Comedy-Show „Saturday Night Live“ fast mit Chevy Chase geprügelt hatte. Auch Richard Dreyfuss soll kurz davor gewesen sein, wegen des vergifteten Klimas mit Murray das Set der Komödie „What About Bob“ zu verlassen.