Koalitionskleister | Pendeluhr-Schlaf

Morgen die Grünen, in zwei Wochen die Türkisen - wenn sie nicht noch die Farbe zurück zu Schwarz wechseln: Beide Regierungsparteien stehen vor ihren Parteitagen. Die Grünen werden am Samstag in Villach Werner Kogler zum Parteichef wiederwählen, der von unseriösen Medien herbeigeschriebene Rückzug des Vizekanzlers bleibt eine Fata Morgana. Die Volkspartei wählt dann in Graz Karl Nehammer zum Nachfolger von Sebastian Kurz an der Parteispitze. Aufbruchstimmung wird bei beiden Parteitagen aber keine herrschen. Die Koalitionsparteien, die bei den Nationalratswahlen 2019 noch mehr als 51 Prozent der Stimmen erreichten liegen in aktuellen Umfragen bei kaum mehr als 30 Prozent. Achtung: GEMEINSAM! Das ist aber auch schon die wichtigste Gemeinsamkeit: Der Absturz in der Wählergunst schweißt zusammen, bleibt wichtigstes Argument gegen einen Koalitionsbruch samt folgenden Neuwahlen. Wir werden sehen, wie lange dieser Kleister die Koalition zusammenzuhalten vermag.