„Bin überzeugt, dass wir am Sonntag überraschen“

Der Asphalt dampfte förmlich und die spärlichen Schattenplätze am Grazer Freiheitsplatz waren schnell belegt – kurz nach 11 Uhr ging‘s am Freitagvormittag aber dann doch für so ziemlich alle auf diesem Platz in die Sonne. Spitzenkandidat Kurt Hohensinner schwor dort nämlich seine Volkspartei aufs Wahlfinale ein. Demonstrativ versammelte sich neben und hinter ihm eine stattliche Anzahl an schwarzen Kandidaten für den Gemeinderat oder die Bezirksvertretungen. Natürlich waren auch Stadtsenatskollegin Claudia Unger, Stadtparteigeschäftsführer Markus Huber oder Club-Obfrau Anna Hopper dabei. Und auch einst mächtige Schwarze wie Ex-Landesrat Christian Buchmann oder der frühere WB-General Kurt Egger lauschten seinen Worten. Von der Landespartei war aber niemand vor Ort.