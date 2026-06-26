Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖVP-Chef vor Graz-Wahl

„Bin überzeugt, dass wir am Sonntag überraschen“

Steiermark
26.06.2026 13:27
Bei brütender Hitze lud Kurt Hohensinner auf den Freiheitsplatz zum Wahlkampfabschluss.
Bei brütender Hitze lud Kurt Hohensinner auf den Freiheitsplatz zum Wahlkampfabschluss.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Der Wahlkampf in Graz biegt auf die Zielgerade. Am Freitag lud auch noch die Volkspartei zum Abschluss auf den Freiheitsplatz. Spitzenkandidat Kurt Hohensinner schwor die Seinen dabei abermals auf einen Kurswechsel ein und gab sich betont optimistisch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Asphalt dampfte förmlich und die spärlichen Schattenplätze am Grazer Freiheitsplatz waren schnell belegt – kurz nach 11 Uhr ging‘s am Freitagvormittag aber dann doch für so ziemlich alle auf diesem Platz in die Sonne. Spitzenkandidat Kurt Hohensinner schwor dort nämlich seine Volkspartei aufs Wahlfinale ein. Demonstrativ versammelte sich neben und hinter ihm eine stattliche Anzahl an schwarzen Kandidaten für den Gemeinderat oder die Bezirksvertretungen. Natürlich waren auch Stadtsenatskollegin Claudia Unger, Stadtparteigeschäftsführer Markus Huber oder Club-Obfrau Anna Hopper dabei. Und auch einst mächtige Schwarze wie Ex-Landesrat Christian Buchmann oder der frühere WB-General Kurt Egger lauschten seinen Worten. Von der Landespartei war aber niemand vor Ort.

Kurt Hohensinner im Wahlfinale.
Kurt Hohensinner im Wahlfinale.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Die Gefahr, dass wir rot werden, besteht bei uns aber auch in der prallen Sonne nicht“, scherzte Hohensinner trotz Hitze. Dass der 28. Juni mit Österreichs entscheidendem WM-Match gegen Algerien, dem Formel-1-Spektakel in Spielberg und eben der Graz-Wahl zum Super-Sonntag mutiert, ist ihm klar. „Aber das wichtigste Rennen steigt in Graz.“

„Wahltermin war sicher Kalkül von Kahr“
Dass der Wahltermin nicht zufällig auf ebendiesen letzten Sonntag im Juni fällt, ist für Hohensinner logisch. „Der Termin war sicher Kalkül von Elke Kahr. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir am Sonntag überraschen. Unser Wahlkampf ist zu einer richtigen Wahlbewegung geworden“, stellt der schwarze Einser auch in Richtung der vielen Umfragen klar, die fast alle ausnahmslos die KPÖ einzementiert auf Rang eins sehen.

Lesen Sie auch:
Herbert Kickl, Rene Apfelknab und Mario Kunasek.
Graz-Wahlkampf
Kickl als Einpeitscher: „Bin Staatsfeind Nummer 1“
25.06.2026

Am Freiheitsplatz war einmal mehr vom Kurswechsel zu hören. Vom Verkehr („Die Menschen leider unter der Verkehrspolitik dieser Koalition“) über die Wirtschaft („Das Wirtschaftsbudget wurde halbiert und in den letzten fünf Jahren gingen in Graz 2000 Arbeitsplätze verloren“) bis zur Kinderbetreuung („Unter Kahr gingen 500 Kindergartenplätze verloren, zuletzt wurden sogar vier Schulbauprojekte abgesagt“) gab‘s eine klare Kampfansage an die aktuelle Rathaus-Koalition. 

Auch eine von der ÖVP oft zitierte These erneuerte der Stadtrat am Freitag: „Wer Elke Kahr wählt, bekommt früher oder später Robert Krotzer. Und die Verkehrspolitik von Judith Schwentner obendrauf.“ Die ÖVP sei jedenfalls die einzige Partei für einen echten Kurswechsel: „Die NEOS stehen ja schon als Steigebügelhalter bereit, sollte es sich mit der SPÖ nicht ausgehen. Und die FPÖ wird ja in Opposition gehen, unabhängig vom Wahlergebnis – eine Stimme für die Freiheitlichen ist also eine verlorene Stimme.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.06.2026 13:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
132.624 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
120.925 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.372 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
1006 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
984 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf