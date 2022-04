Energetica: 93 Menschen verlieren Job doch nicht!

Ein schönes Ostergeschenk gibt es für 93 Mitarbeiter der insolventen Liebenfelser Firma Energetica: Dienstag wurde am Landesgericht Klagenfurt im Gläubigerausschuss der Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angenommen. „Die Arbeitsplätze können gerettet werden“, so Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband.