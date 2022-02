120 Heeressoldaten verstärken EU-Friedenstruppe

Aufgrund der sich verschärfenden Lage in Osteuropa wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine werden 120 österreichische Soldaten, unter ihnen eine Soldatin, zur Verstärkung der EU-Friedenstruppe EUFOR in die bosnische Hauptstadt Sarajevo verlegt. Das teilte das Bundesheer mit. Es wird nämlich befürchtet, dass die derzeitige Lage in der Ukraine Auswirkungen auf den Westbalkan und damit verbunden die Aufrechterhaltung der Stabilität und Sicherheit im Land haben könnte.