EUFOR in Bosnien bleibt in österreichischer Hand

Die Führung der friedenssichernden EUFOR-Truppe in Bosnien und Herzegowina bleibt auch weiterhin in österreichischer Hand. Generalmajor Anton Wessely hat am Donnerstag seinen Landsmann, Generalmajor Alexander Platzer, in der Funktion des Kommandanten abgelöst. Wie schon seine Vorgänger wird Wessely für ein Jahr rund 600 Soldatinnen und Soldaten aus 19 Ländern führen. Österreich hat bereits zum zehnten Mal in Folge das Kommando über die EU-Mission.