Debatte um Teuerung: „Menschen geht das Geld aus“

FPÖ: „Die Scheinheiligkeit der SPÖ ist beispiellos“

Vor der DEbatte im Nationalrat sparte auch die FPÖ nicht mit Kritik an der SPÖ. „Die Scheinheiligkeit der SPÖ ist beispiellos. Ich darf die SPÖ daran erinnern, dass ihre Corona-Politik einen wesentlichen Anteil für die Teuerung in Österreich hat“, so der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung.