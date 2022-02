SPÖ: Teuerungen „Schande für wohlhabendes Land“

Angesichts der hohen Inflation und hohen Energiekosten kritisiert die SPÖ die Maßnahmen der Regierung gegen die Teuerungswelle. Diese würde „weit über das Ausmaß normaler Preisschwankungen hinausgehen“, warnte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Besonders junge Familien und Pensionisten seien stark betroffen, die „sich am Monatsende entscheiden müssen, ob sie essen oder heizen wollen“. Dies sei „eine Schande für wohlhabendes Land wie Österreich“, empörte sich Rendi-Wagner. Sie kündigte eine Dringliche Anfrage in der Plenarsitzung am Mittwoch an.