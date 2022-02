Teuerung: Nach ÖVP schießt nun auch FPÖ gegen SPÖ

Die SPÖ wird in der Nationalratssitzung am Mittwoch eine Dringliche Anfrage an die Regierung richten und von ÖVP und Grünen Maßnahmen gegen die Teuerung einfordern. Nachdem bereits die ÖVP scharfe Kritik an der SPÖ in dieser Causa geäußert hatte, hat nun die FPÖ in dieselbe Kerbe geschlagen. „Die Scheinheiligkeit der SPÖ ist beispiellos. Ich darf die SPÖ daran erinnern, dass ihre Corona-Politik einen wesentlichen Anteil für die Teuerung in Österreich hat“, so der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. Auch an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lässt Schnedlitz - wie auch ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner - kein gutes Haar.