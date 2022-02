12 Millionen € sollen gegen Teuerungswelle wirken

Wohnbeihilfe wird erhöht

Sechs Millionen Euro werden zusätzlich in die Wohnbeihilfen zugeschossen. Dabei wird die Anspruchsberechtigung ausgeweitet.

Die Wohnbeihilfe wird um 15 Prozent erhöht und auch die Ausweitung der Anspruchsberechtigten am freien Markt erhöht die Wohnbeihilfe um 35 Prozent. Sechs Millionen Euro werden dafür locker gemacht. Einzig das Gesetz muss noch in Begutachtung und soll dann mit 1. Juni in Kraft treten. 8000 Haushalte im Bundesland würden von der Maßnahme profitieren.