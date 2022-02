Amazon stieg zum zweitgrößten Paketzusteller auf

Amazon ist im Vorjahr zum zweitgrößten Paketzusteller bei Privatkunden aufgestiegen. In Österreich habe der Online-Händler 33,2 Millionen Pakete an Haushalte zugestellt, ergab eine Analyse des Branchenradar.com. Die Zahl der Pakete wurde dabei im Jahresabstand verdoppelt. Branchenprimus ist aber weiter die Post mit 144,7 Millionen Paketen, die an Private von Firmen oder Privatpersonen geliefert wurden.