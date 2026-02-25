Warum dürfen Soldaten keine langen Haare haben?

Denn nach der Beschwerde eines Rekruten beschäftigt sich der Verfassungsgerichtshof mit der Haartracht beim Heer: Der junge Mann hatte sein wallendes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und dafür eine Disziplinarstrafe ausgefasst – denn nur Frauen dürfen ihr Haar laut Dienstverordnung am Hinterkopf „verzopft“ tragen. Jetzt geht es darum, ob das den Gleichheitsgrundsatz verletzt und warum längere Haare verboten sein sollten.