Neuer Bestell-Rekord: 30.000 Pakete pro Tag

Jede Sendung ist wie ein Weihnachtsgeschenk

Von der Vielzahl an Kartons in den Hallen wird der Besucher fast erschlagen. „Aber“, betont Kosiak, „unseren Mitarbeitern ist schon bewusst, dass jedes Paket für den Kunden wie ein Weihnachtsgeschenk ist.“ Und dennoch: Drei Millionen Euro beträgt der Schaden durch verschwundene Pakete im Jahr. „Ja, es gibt leider immer wieder solche Vorfälle, daher haben wir in unseren Hallen auch 536 Kameras im Einsatz“, sagt Kosiak.