Chance ist für sie da

Tränen bei Vonn: „Hat mich sehr mitgenommen!“

25.02.2026 16:01
Lindsey Vonn muss derzeit eine schwere Phase durchleben.
Lindsey Vonn muss derzeit eine schwere Phase durchleben.(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Nach ihrem fatalen Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina hat Lindsey Vonn weiter mit den Folgen zu kämpfen. Wie schwer die aktuelle Zeit für sie ist, verrät die US-Amerikanerin auf Instagram. Immerhin hat sie nun wieder ihren treuen Begleiter Chance bei sich. 

0 Kommentare

„Dankbar, wieder mit Chance zu sein“, lässt Vonn zunächst in ihrer Story wissen. Dazu ein Foto des Hundes, der sich an sie gekuschelt hat. Der tierische Begleiter ist für die US-Amerikanerin eine wichtige Stütze in der aktuellen schwierigen Phase.

Wie sehr sie die Situation belastet, ist in einer ihrer nächsten Storys zu sehen. Hündchen Chance blickt dabei mit großen Augen in Richtung Vonn. „Warum weinst du, Mom?“, schreibt die 41-Jährige dazu und gibt darunter selbst die Antwort: „Es war einfach ein harter Tag.“ 

LIndsey Vonn hat Hündchen Chance wieder an ihrer Seite!
LIndsey Vonn hat Hündchen Chance wieder an ihrer Seite!(Bild: Screenshot/Instagram_lindseyvonn)

Wie hart, dazu gibt die US-Amerikanerin am Mittwoch auf Instagram auch Auskunft. „Gestern war ein ziemlich harter Tag, alles hat mich einfach sehr mitgenommen und ich bin zusammengebrochen. Ich weiß, dass es noch viele solche Tage geben wird ... Der innere Kampf hat gerade erst begonnen, aber Momente wie diese helfen mir sehr. Ich vermisse meinen Leo einfach so sehr ...“, schreibt sie neben einem Video, das ihr Wiedersehen mit Chase zeigt. Hintergrund: Unmittelbar nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt verstarb ihr geliebter Hund Leo.

Eine emotionale Botschaft
Nach ihrer fünften Operation hatte Vonn zuletzt angekündigt, dass es ihr inzwischen gut genug gehe, um in einem Hotel zu wohnen. Dort darf auch Hund Chance wieder bei ihr sein. Allerdings ließ sie auf Instagram auch durchblicken, dass sie beinahe ihr Bein verloren hätte.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn erhält Zuspruch von Zlatan Ibrahimovic (links) und Cristiano Ronaldo. 
Auch Zlatan reagiert
„Kämpfe weiter!“ Ronaldo wendet sich an Vonn
24.02.2026
Kompartmentsyndrom
Vonn enthüllt: Bein wäre beinahe amputiert worden!
23.02.2026
Comeback ein Fehler?
Vonn-Klartext: „Für all die Hater da draußen, ...“
22.02.2026

Eine emotional belastende Zeit für die Ski-Queen, die nun auf eine schnelle und gute Genesung hofft. Aus der Welt des Sports erhält sie unterdessen viel Zuspruch. Zuletzt hatten auch die beiden Fußball-Legenden Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo aufmunternde Worte für Vonn parat.  

