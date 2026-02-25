Tränen bei Vonn: „Hat mich sehr mitgenommen!“

Wie hart, dazu gibt die US-Amerikanerin am Mittwoch auf Instagram auch Auskunft. „Gestern war ein ziemlich harter Tag, alles hat mich einfach sehr mitgenommen und ich bin zusammengebrochen. Ich weiß, dass es noch viele solche Tage geben wird ... Der innere Kampf hat gerade erst begonnen, aber Momente wie diese helfen mir sehr. Ich vermisse meinen Leo einfach so sehr ...“, schreibt sie neben einem Video, das ihr Wiedersehen mit Chase zeigt. Hintergrund: Unmittelbar nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt verstarb ihr geliebter Hund Leo.