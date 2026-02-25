Vorteilswelt
Nach Rassismus-Eklat

UEFA lehnt Protest ab: Prestianni bleibt gesperrt!

Champions League
25.02.2026 16:30
Gianluca Prestianni
Gianluca Prestianni(Bild: AFP/FILIPE AMORIM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Benfica Lissabon muss im Rückspiel des K.o.-Phasen-Play-offs der Fußball-Champions-League am (heutigen) Mittwoch (21.00 Uhr) bei Real Madrid definitiv auf Gianluca Prestianni verzichten. 

0 Kommentare

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) Stunden vor dem Duell bekanntgab, ist der Protest gegen die provisorische Sperre des argentinischen Offensivmanns abgewiesen worden. Prestianni wird vorgeworfen, Real-Madrid-Star Vinicius Junior rassistisch beleidigt zu haben.

Wegen des Vorfalls im Hinspiel am Dienstag vergangener Woche in Lissabon hatte die UEFA Prestianni am Montag vorläufig für eine Europacuppartie gesperrt. Dennoch hatte sich Prestianni auf die Reise nach Madrid gemacht. Real von ÖFB-Teamspieler David Alaba verteidigt im Rückspiel einen 1:0-Vorsprung.

Champions League
25.02.2026 16:30
