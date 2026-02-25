UEFA lehnt Protest ab: Prestianni bleibt gesperrt!

Wegen des Vorfalls im Hinspiel am Dienstag vergangener Woche in Lissabon hatte die UEFA Prestianni am Montag vorläufig für eine Europacuppartie gesperrt. Dennoch hatte sich Prestianni auf die Reise nach Madrid gemacht. Real von ÖFB-Teamspieler David Alaba verteidigt im Rückspiel einen 1:0-Vorsprung.