Ofen Gemüse vom Feinsten: Vegetarisch, köstlich!

Als Veggie-Meisterkoch ist Peter Lehner auch immer darauf bedacht, aus Gemüse den vollen Geschmack herauszuholen. Ausgerechnet die nicht immer beliebten Kohlsprossen haben es ihm angetan. Als Ofengemüse, gemeinsam mit Broccoli und Karotte und Spezialzutaten wie Mandeln und Erdnüssen, werden die Kohlsprossen zu einem köstlichen, vegetarischen Gaumenkitzler.