Ofen Gemüse vom Feinsten: Vegetarisch, köstlich!

Als Veggie-Meisterkoch ist Peter Lehner auch immer darauf bedacht, aus Gemüse den vollen Geschmack herauszuholen. Ausgerechnet die nicht immer beliebten Kohlsprossen haben es ihm angetan. Als Ofengemüse, gemeinsam mit Broccoli und Karotte und Spezialzutaten wie Mandeln und Erdnüssen, werden die Kohlsprossen zu einem köstlichen, vegetarischen Gaumenkitzler.
Kohlsprossen
Zutaten: 250g Kohlsprossen, 50g geröstete Erdnüsse, 1 EL Sojasauce, 1 El Ponzu, 1 El Sesamöl, Salz, Pfeffer, Olivenöl
Zubereitung:
Kohlsprossen putzen und halbieren. Mit allen Zutaten vermischen und im Ofen bei 180 Grad, ca. 20 Minuten braten.
Karotten
Zutaten: 250g Karotten, 1 El Honig, 1El Sesam weiß, Olivenöl, 1TL Koriandersamen, Salz, Pfeffer, Zitrone
Zubereitung:
Karotten in gleich große Stücke schneiden. Mit den restlichen Zutaten vermischen und im Ofen bei 180°C 20 Minuten rösten.
Brokkoli
Zutaten: 250g Brokkoli, 2 El geriebenen Parmesan, 50g Mandelsplitter, 50g Butter, Salz, Pfeffer, Zitrone
Zubereitung
Brokkoli in gleich große Röschen putzen. Mandel in Butter anrösten und mit dem Brokkoli vermischen. Parmesan darüber geben und im Ofen bei 180° 15 Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.