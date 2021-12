Millionen Pakete werden im Dezember zugestellt

Stationärer Handel in Krise

Während der stationäre Handel über die Konkurrenz stöhnt, geht das Online-Geschäft durch die Decke. „Seit Beginn der Pandemie haben wir unser Personal permanent aufgestockt. Derzeit haben wir 18.000 Vollzeitmitarbeiter in ganz Österreich“, so ein Sprecher der Post. Dennoch suche man 1500 zusätzliche Mitarbeiter. Bei 94.000 Paketen pro Tag derzeit kein Wunder. „Der Höhepunkt wurde aber in den vergangenen zwei Wochen erreicht“, so der Unternehmenssprecher. Jetzt gehe es nur noch darum, die Pakete rechtzeitig zuzustellen.