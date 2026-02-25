Musks xAI blitzt mit Klage gegen Rivalen OpenAI ab

Das KI-Start-Up xAI von Elon Musk ist mit seiner Klage gegen den Rivalen OpenAI wegen des angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen vorerst gescheitert. Die US-Bundesrichterin Rita Lin in San Francisco wies die Klage am Dienstag ab, räumte dem Unternehmen jedoch die Möglichkeit ein, sie erneut einzureichen.