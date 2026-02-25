Vorteilswelt
Geheimnisse gestohlen

Musks xAI blitzt mit Klage gegen Rivalen OpenAI ab

Digital
25.02.2026 08:17
Der im September eingeleitete Rechtsstreit ist Teil einer weitreichenderen Auseinandersetzung ...
Der im September eingeleitete Rechtsstreit ist Teil einer weitreichenderen Auseinandersetzung zwischen Musk und OpenAI.(Bild: gguy - stock.adobe.com)
Das KI-Start-Up xAI von Elon Musk ist mit seiner Klage gegen den Rivalen OpenAI wegen des angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen vorerst gescheitert. Die US-Bundesrichterin Rita Lin in San Francisco wies die Klage am Dienstag ab, räumte dem Unternehmen jedoch die Möglichkeit ein, sie erneut einzureichen.

xAI habe nicht schlüssig dargelegt, dass OpenAI ein Fehlverhalten vorzuwerfen sei, begründete Lin ihre Entscheidung. Es fehlten insbesondere Belege, die darauf hindeuteten, dass OpenAI ehemalige xAI-Mitarbeiter zum Diebstahl von Geheimnissen angestiftet oder diese genutzt habe.

Lesen Sie auch:
Laut Klage stellte Musk „den Großteil der Startfinanzierung“ für OpenAI bereit.
Klage eingereicht
Musk will bis zu 109 Milliarden Dollar von OpenAI
19.01.2026

Stellungnahmen der beiden KI-Unternehmen lagen zunächst nicht vor. Der im September eingeleitete Rechtsstreit ist Teil einer weitreichenderen Auseinandersetzung zwischen Musk und dem von ihm mitgegründeten ChatGPT-Entwickler OpenAI.

