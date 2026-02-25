Huch! Herzogin Meghan trägt Jordanien Knitterlook

So hat man Herzogin Meghan noch nie gesehen! Beim Besuch in Jordanien zeigte sich die 44-Jährige nicht bis in die Zehenspitzen gestylt, sondern ungewohnt unkompliziert – mit komplett zerknitterter Hose!
Überraschend sind Meghan und Prinz Harry nach Jordanien gereist. Bei der Ankunft in Amman war die Herzogin von Sussex noch vom Scheitel bis zur Sohle perfekt geschniegelt, am ersten Tag ihrer Tour sah das dann schon etwas anders aus.
Lässig-Look statt Glamour
Denn für den Besuch im Flüchtlingslager Zaatari wählte Meghan ein weißes Hemd, zu dem sie ein olivgrünes Top und eine khakifarbene Leinenhose. Und der luftige Stoff forderte schließlich seinen Tribut – und knitterte, was das Zeug hielt!
Der guten Laune der Ex-„Suits“-Darstellerin tat der ausnahmsweise mal nicht so perfekte Look keinen Abbruch. Freudig hörte sie den Kindern beim Musizieren zu und traute sich später auch noch, ein paar Bälle zu kicken. Und auch Harry wirkte am Mittwoch deutlich entspannter als noch nach seiner Ankunft in Jordanien.
Royals wussten über Reise Bescheid
Die Reise hatten Harry und Meghan kurzfristig angekündigt. Doch nicht, ohne das britische Königshaus vorab darüber zu informieren, wie das „People“-Magazin berichtete.
„Es wäre nicht gut, wenn der König erst aus den Zeitungen von der Reise erfahren würde“, verriet ein Insider zudem der „Bild“-Zeitung. „Das würde das ohnehin gestörte Familienverhältnis nur weiter belasten.“
Der Besuch des Paares findet in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung statt, hieß es weiter.
Harry und Meghan wollen unter anderem auch die regionale Zentrale von World Central Kitchen besuchen, die Lebensmittel und humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bereitstellt. Die Charity ist einer der Partner von Harrys und Meghans Organisation Archewell Philanthropies.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.