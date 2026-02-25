Vorteilswelt
Lässig statt glamourös

Huch! Herzogin Meghan trägt Jordanien Knitterlook

Royals
25.02.2026 15:57
Beim Kicken machte Meghan eine gute Figur – ganz im Gegensatz zu ihrem Outfit!
Beim Kicken machte Meghan eine gute Figur – ganz im Gegensatz zu ihrem Outfit!(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)
Porträt von krone.at
Von krone.at

So hat man Herzogin Meghan noch nie gesehen! Beim Besuch in Jordanien zeigte sich die 44-Jährige nicht bis in die Zehenspitzen gestylt, sondern ungewohnt unkompliziert – mit komplett zerknitterter Hose!

Überraschend sind Meghan und Prinz Harry nach Jordanien gereist. Bei der Ankunft in Amman war die Herzogin von Sussex noch vom Scheitel bis zur Sohle perfekt geschniegelt, am ersten Tag ihrer Tour sah das dann schon etwas anders aus.

Lässig-Look statt Glamour
Denn für den Besuch im Flüchtlingslager Zaatari wählte Meghan ein weißes Hemd, zu dem sie ein olivgrünes Top und eine khakifarbene Leinenhose. Und der luftige Stoff forderte schließlich seinen Tribut – und knitterte, was das Zeug hielt!

Herzogin Meghan setzte in Jordanien auf einen Lässig-Look mit Knitterfalten.
Herzogin Meghan setzte in Jordanien auf einen Lässig-Look mit Knitterfalten.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

Der guten Laune der Ex-„Suits“-Darstellerin tat der ausnahmsweise mal nicht so perfekte Look keinen Abbruch. Freudig hörte sie den Kindern beim Musizieren zu und traute sich später auch noch, ein paar Bälle zu kicken. Und auch Harry wirkte am Mittwoch deutlich entspannter als noch nach seiner Ankunft in Jordanien.

Royals wussten über Reise Bescheid
Die Reise hatten Harry und Meghan kurzfristig angekündigt. Doch nicht, ohne das britische Königshaus vorab darüber zu informieren, wie das „People“-Magazin berichtete.

Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchten den Musikunterricht im Flüchtlingslager.
Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchten den Musikunterricht im Flüchtlingslager.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

„Es wäre nicht gut, wenn der König erst aus den Zeitungen von der Reise erfahren würde“, verriet ein Insider zudem der „Bild“-Zeitung. „Das würde das ohnehin gestörte Familienverhältnis nur weiter belasten.“

Der Besuch des Paares findet in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung statt, hieß es weiter.

Prinz Harry und Herzogin Meghan reisten nach Jordanien. Es ist der erste Auftritt des Paares ...
Nach Andrew-Festnahme
Harry & Meghan reisten überraschend nach Jordanien
25.02.2026

Harry und Meghan wollen unter anderem auch die regionale Zentrale von World Central Kitchen besuchen, die Lebensmittel und humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bereitstellt. Die Charity ist einer der Partner von Harrys und Meghans Organisation Archewell Philanthropies.

Royals
25.02.2026 15:57
