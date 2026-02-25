Jeder Dritte plant Bau- oder Wohninvestitionen

Der Minister verwies auf „positive Parameter“ wie die Senkung der Inflation und die Entbürokratisierung. Er fühle sich bei den gewerblichen Verfahren und Anlagegenehmigungen zuständig. So sei bereits das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) bei Großverfahren novelliert worden. Zudem ist die Begutachtung der Novelle der Gewerbeordnung beendet. Es gebe zwar viele negative Rückmeldungen, aber „ich bin schon entschlossen, das durchzuziehen“, sagte Hattmannsdorfer. Die Novelle soll in diesem Jahr umgesetzt werden.